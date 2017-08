Neymar au PSG : c'est 55 fois le plus gros salaire du Stade Malherbe Caen !

Neymar, la star brésilienne du ballon rond rejoint le Paris Saint-Germain pour cinq saisons ce vendredi 4 août 2017. Voici quelques éléments de comparaison avec le Stade Malherbe Caen (Calvados) pour saisir l'ampleur du phénomène. Étourdissant !

L'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain ce vendredi 4 août 2017 s'accompagne de chiffes qui donnent le vertige. Pour bien saisir la folie qui entoure ce transfert historique, le plus cher jamais enregistré sur la planète foot avec une clause libératoire payée à hauteur de 222 millions d'euros, voici quelques points de comparaison avec le Stade Malherbe Caen (Calvados).

Plus de 7 fois le budget du Stade Malherbe

Cette clause de 222 millions d'euros représente 7,4 fois le budget du Stade Malherbe Caen (aux alentours de 30 millions d'euros). C'est aussi plus de 36 fois le budget de Quevilly (6,1 millions d'euros) qui évolue en Ligue 2.

Neymar = 24 N'golo Kanté

222 millions d'euros, c'est plus de 24 fois le plus gros transfert de l'histoire du Stade Malherbe, quand N'golo Kanté est parti à Leicester (Angleterre, 2015). Dans l'autre sens, le plus gros achat des dirigeants normands demeure Damien Marcq (2010, environ 3 millions), soit 74 fois moins que le transfert de Neymar vers Paris. Il est bon de préciser que la facture n'est pas payée par le PSG, mais par le Qatar ! Aussi, Kanté a été vendu à l'été 2016 pour 38 millions d'euros à Chelsea, soit près de 6 fois le montant de la clause de Neymar.

55 fois le plus gros salaire du Stade Malherbe

Neymar devrait toucher 4,42 millions d'euros bruts par mois (pour un salaire de 30 millions net par an) sous le maillot du Paris Saint-Germain. C'est environ 55 fois plus que le plus gros salaire du Stade Malherbe Caen selon l'Équipe (80 000 € brut pour Julien Féret). Un chiffre estimé surélevé par le Stade Malherbe Caen, en ce qui concerne son capitaine.

50 fois plus de maillots vendus qu'au Stade Malherbe

Derrière Messi et Ronaldo, Neymar est le troisième joueur à vendre le plus de maillots à son nom dans le monde. En quatre saisons à Barcelone, le prodige brésilien a écoulé plus d'un million de tuniques Nike à son nom. Les dirigeants parisiens espèrent en vendre 400 000 par saison. C'est 50 fois plus que le nombre total de maillots écoulés par le club caennais sur un exercice (environ 8 000).

Neymar : 52 - Stade Malherbe : 6

Capitaine de la sélection nationale la plus titrée sur la planète football, Neymar a porté 77 fois le maillot du Brésil. Il en a profité pour inscrire 52 buts. C'est 8,6 fois plus que le nombre de buts inscrits par les sept internationaux du Stade Malherbe : Diomandé (Côte d'Ivoire), Sankoh (Guinée), Jeff Louis (Haïti, 4), Emmanuel Imorou (Bénin), Jordan Nkolo (RD Congo, 2), Mbengue (Sénégal), Santini (Croatie).

1 000 fois plus de followers sur Twitter

Le compte Twitter de Neymar (30,9 millions d'abonnés) compte 1 006 fois plus de followers que celui d'Emmanuel Imorou (30 700), qui est le Malherbiste qui en compte le plus sur ce réseau social. C'est près de 200 fois plus que le compte du SMC (155 000).

366 fois plus de fans sur Facebook

La page Facebook de Neymar, c'est plus de 60 millions de fans, soit 366 fois plus que le Stade Malherbe (163 000) et surtout deux fois plus que celle de sa propre équipe désormais, le PSG (30 millions).