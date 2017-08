Cyclisme : Quatre jours de fête pour la Saint-Laurent 2017 à Montpinchon (Manche)

C'est parti pour une nouvelle Saint-Laurent. La 59e exactement. Et rien que l'âge vous place l'épreuve dans le classement du prestige du calendrier cycliste en Normandie. Quatre jours et quatre courses au programme.

Au menu, quatre jours et quatre courses désormais incontournables. Dès ce samedi 5 août, ce sont les espoirs qui vont ouvrir le bal sur le circuit Thierry-Marie. Dans une catégorie qui a vu Amaël Moinard (2004), Alexis Gougeard (2013) ou encore la nouvelle idole d'après Tour de France, Warren Barguil (2010) lever les bras, les galons de course "révélation de talents" sont acquis depuis longtemps. Cette année, pour succéder à Damien Touzé, Simon Verger (TBC) ou Enzo Anti, Théo Nicolas, Adrien Carpentier, Sylvain Montana (VC Rouen) sont pressenti pour en découdre avec les Bretons de Côtes d'Armor Cyclisme ou avec les Sojasun Espoirs.

Barguil, Moinard et Gougeard révélés à Montpinchon

Dimanche 6 août, place aux juniors avec 150 km de course avec un plateau composé essentiellement de normands de ligériens et de bretons avant lundi 7 août, de voir les Départementaux 1.2.3 et 4 en découdre à leur tour pour prolonger la fête et faire monter la température jusqu'à mardi 8 août et le grand rendez-vous de la course Elites.

11 tours de 13.7km pour lever bras au sommet du mur !

Cette année encore, les raisons ne manquent pas d'avoir les yeux posés sur cette 59e édition qui devrait encore compter dans ses engagés, de futurs grands au fil des 11 tours du circuit de 13,7 kilomètres dans le bocage coutançais. A commencer par un des jeunes espoirs normands du vélo, le Saint-Hilairien Nicolas Malle, champion d'Europe juniors sur route 2016 qui sera forcément suivi de près, tout comme les équipes phares de Côte d'Armor, du VC Rouen et de Loudéac qui viendront pour la victoire, et rien d'autre!

Le programme :

Samedi 5/08 : Course espoirs (13h), dimanche 6 août : course juniors (13h), lundi 7 août : Course départementale 1.2.3 et 4 (17h), lundi 7 août : Grand Prix des Stars, course élite (12h).

