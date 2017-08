Calvados : sans aucun point sur son permis, il prend le volant

Dans l'après-midi du mercredi 10 mai 2017, un automobiliste est flashé en excès de vitesse sur la nationale 13 à hauteur de Mosles, dans le Bessin (Calvados). De plus son permis de conduire n'est plus valable. Il a comparu mercredi 2 août 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Mercredi 2 août 2017, un quinquagénaire a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour excès de vitesse et conduite malgré l'injonction de restituer son permis résultant du retrait de la totalité des points. Ce second délit étant en récidive.

158km/h au lieu de 110

Sur la nationale, à 15h50, l'individu est flashé à 158km/h au lieu des 110 autorisés. Il reconnait qu'il n'a plus de points à son permis et que ce jour là, il était pressé. D'habitude, il se fait accompagner. Il explique qu'il dirige un haras et effectue jusqu'à 135 000 km par an pour gérer son entreprise qui emploie une dizaine de personnes.

Le procureur lui rappelle qu'en janvier 2015, il ne lui restait plus aucun point et que cela ne l'a pas empêché d'être contrôlé au volant plusieurs fois depuis. "Il fait comme bon lui semble et en plus il n'est pas prudent."

Sont requis 3 mois de prison avec sursis, l'interdiction de conduire durant 3 mois et la confiscation du véhicule.

Submergé par les problèmes

L'avocat de la défense explique que son client est veuf depuis peu et que c'était son épouse qui s'occupait de l'administration du haras. "Il était submergé par les problèmes et n'avait pas le temps de s'occuper de son permis. Il conduit seulement quand il est pris de cours. Je vous demande de ne pas confisquer son véhicule car il est muni d'un crocher d'attelage et le haras en a besoin."

L'homme écope de 5 mois de prison avec sursis et de 4 mois d'interdiction de conduire.

