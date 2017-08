Calvados : ivre au volant de sa voiturette, direction la prison

Contrôlé positif aux tests d'alcoolémie, dimanche 23 avril 2017 à Seulline, près d'Aunay-sur-Odon (Calvados), un sexagénaire a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen le mercredi 2 août 2017.

Le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé mercredi 2 août 2017, Jacky Bouvet, âgé de 60 ans, pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique en récidive à Seulline, près d'Aunay-sur-Odon (Calvados), dans l'après-midi du dimanche 23 avril 2017.

"Je n'ai pas vraiment de problème d'alcool"

À 17h ce jour-là, lors d'un contrôle routier l'homme est interpellé au volant de sa voiturette car il ne porte pas sa ceinture de sécurité. À ce sujet, il déclare qu'il ignorait qu'en voiturette elle était obligatoire, l'homme conduisant ce véhicule suite à une suspension de permis. Dégageant une forte odeur d'alcool, il est soumis à des tests qui révèlent 1,80g d'alcool par litre de sang. L'homme reconnaît avoir bu toute la journée mais affirme ne pas avoir de problème d'alcool. Son casier judiciaire raconte pourtant une autre histoire avec maintes mentions de conduite en état d'ivresse.

Peine de prison ferme

Le tribunal suit le réquisitoire du procureur et condamne Jacky Bouvet à 12 mois de prison dont 6 mois ferme. Son véhicule est confisqué et il ne pourra pas repasser son permis de conduire avant un an. Une injonction de soins lui est faite. Il pourra peut-être bénéficier d'un aménagement de peine en apportant la preuve qu'il a sérieusement décidé de soigner sa dépendance.

A LIRE AUSSI.

Ivre, il avait pris le volant et tué une femme de 26 ans à Caen

Calvados : jugé deux fois pour des faits similaires en l'espace de quinze jours