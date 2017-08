Un migrant meurt percuté par une voiture près de Calais

Un migrant est mort percuté par une voiture sur l'autoroute A16 au niveau de la commune de Marck (Pas-de-Calais), non loin de Calais, jeudi vers 23H40, a-t-on appris vendredi auprès de la préfecture.

"La nationalité et l'âge n'ont pas encore été établis", a indiqué à l'AFP la préfecture du Pas-de-Calais. Environ 450 migrants sont présents à Calais et ses environs selon les autorités et 600 selon les associations.

