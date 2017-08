Le sud-est de la France écrasé par la chaleur et pollué à l'ozone par endroits

Quinze départements du sud-est de la France connaissent pour le troisième jour consécutif un épisode de canicule qui pourrait se prolonger jusqu'à dimanche, et s'accompagne d'une pollution à l'ozone et aux particules par endroits.

Déclenché mardi, lorsque le thermomètre avait atteint les 37 degrés, le niveau trois "alerte canicule" qui en compte quatre est maintenu jusqu'à dimanche, a indiqué la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca).

L'alerte canicule concerne les six départements de Paca (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse), la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, quatre départements en Auvergne-Rhône-Alpes (Ardèche, Drôme, Isère et Rhône), et enfin le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales en Occitanie.

A Marseille, où les températures ont dépassé les 34 degrés jeudi, Jean-Luc Kalayadjian, 60 ans, et son épouse Josyanne, 75 ans, reclus dans leur appartement, se soutiennent pour faire face à cette écrasante chaleur.

"C'est dur ! On a l'impression de manquer d'air, presque d'étouffer", témoigne auprès de l'AFP Jean-Luc qui, près d'un ventilateur pour se rafraîchir. "On compte les heures, on veut que ça finisse", souffle-t-il. Josyanne, elle, "évite de sortir. On reste à la maison, les fenêtres fermées et on essaie de s'hydrater mais ce n'est pas facile".

Les températures maximales ont été atteintes jeudi en Corse, avec 42 degrés mesurés à Sartène (Corse-du-Sud) et 40 dans la région d'Ajaccio, tandis que le thermomètre a dépassé les 39 degrés à Carpentras (Vaucluse), et atteint 39°C à Montclus, dans le Gard, selon Météo France, qui prévoit une baisse des températures maximales dimanche.

Ozone et particules fines

Avec les fortes températures, une alerte de niveau 1 à l'ozone et particules fines a été déclenchée dans le bassin grenoblois, ont indiqué dans un communiqué commun Air Rhône-Alpes, la préfecture de la région Rhône-Alpes et l'Agence régionale de santé.

Vendredi, à Grenoble, au deuxième jour consécutif de pollution, la vitesse de circulation sera réduite de 20 km/h sur les voies où la vitesse maximale est supérieure ou égale à 90 km/h, et passera à 70 km/h sur les autoroutes A51, A480, A48 entre les péages de Vif et Voreppe, et A41 entre Carronnerie et le péage de Crolles, a annoncé la métropole dans un communiqué.

En outre, une procédure d'information a été lancée dans le bassin lyonnais, le Nord de l'Isère, la vallée du Rhône et les Pays de Savoie, où les populations vulnérables sont appelées à limiter "les activités physiques et sportives intenses" ainsi que "les sorties durant l'après-midi entre 13H00 et 20H00".

"Vendredi, la situation devrait peu évoluer" et "la vigilance restera de mise sur les quatre zones concernées", ont prévenu les autorités. Les Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse étaient également placés en vigilance.

Le ministère de la Santé a rappelé jeudi dans un communiqué "les bons gestes à adopter" par ces fortes chaleurs lors des déplacements: être particulièrement vigilant avec les personnes fragiles ou âgées, emporter des quantités d'eau suffisantes et boire régulièrement de l'eau, se mouiller le corps plusieurs fois par jour, se vêtir légèrement, appeler le 15 si une personne est victime de malaise.

A quelques heures d'un nouveau week-end de départs en vacances, classé "rouge" samedi dans toute la France et "noir" en Auvergne-Rhône-Alpes par Bison Futé, la Direction générale de la Santé a appelé les vacanciers à éviter de "circuler aux heures les plus chaudes et faire des pauses plus fréquentes qu'habituellement".

En outre, elle a appelé les adultes à ne jamais laisser "les enfants seuls ou sans surveillance dans la voiture".

Dans le golfe de Saint-Tropez, la société Enedis, ex-ERDF, a appelé les habitants à modérer leur consommation d'énergie compte tenu de l'effet conjugué de la canicule, de l'afflux touristique et d'une avarie qui fragilise le réseau électrique.

