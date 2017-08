Malgré la météo, Jacques Tuset rallie à la nage la côte depuis les îles Saint-Marcouf

Malgré des conditions météo et de mer difficile, le nageur Jacques Tuset parvient à rallier la côte depuis les îles Saint-Marcouf (Manche)

Face à une météo défavorable, l'association des amis de l'île du large Saint-Marcouf ne souhaitait prendre aucun risque et avait annulé en fin de matinée, mercredi 2 août 2017, la traversée à la nage de Jacques Tuset depuis les îles Saint-Marcouf, vers Quinéville sur la côte est de la Manche.

Le nageur de l'extrême se jette malgré tout à l'eau

Le sportif a malgré tout, tenté, et réussi son défi : la traversée à la nage entre l'île Saint Marcouf et Quinéville, malgré un vent fort et une mer formée avec des creux et des courants contraires. Parti à midi, Jacques Tuset a rallié la côte à 15h25 après 12 km de nage en mer.

Et une traversée à la nage en baie du Mont-Saint-Michel ?

L'homme qui tenterait bien maintenant une traversée en baie du Mont-Saint-Michel, en direction de la merveille ou vers les îles anglo-normandes.

