Rouen : il agresse sa compagne avec une hache

Le Tribunal de Rouen (Seine-maritime) a jugé mercredi 2 août 2017 en comparution immédiate un individu qui s'est rendu coupable de violences à l'encontre de sa concubine et de dégradation de son véhicule.

Déjà condamné en 2016 et en janvier 2017 pour des faits similaires, Eddy Hue, 41 ans, agit donc en récidive légale lors des faits qui l'opposent à sa compagne. Le 21 juillet 2017, celle-ci appelle les gendarmes alors qu'elle se trouve au domicile de son ami. Elle a une fois de plus été victime de la jalousie du prévenu qui soupçonne chez elle une infidélité avec son employeur. Une dispute éclate au sein du couple, suivie de coups et gifles qui sont portés.

Elle est immédiatement prise en charge par les policiers. Un certificat médical constate les violences infligées et lui octroie une incapacité temporaire de travail d'un jour. Elle dépose alors plainte contre son compagnon.

Il s'acharne sur elle à coups de hache

Alors que le prévenu lui demandait de quitter son domicile et de rentrer chez elle, elle refuse, mais se voit poussée à l'extérieur de la maison. Elle cherche alors à revenir dans le salon en cassant un carreau afin de récupérer des objets personnels. Pris de rage, le prévenu la suit à sa voiture et, s'étant saisi d'une hache, brise les vitres du véhicule de la victime alors qu'elle s'y trouvait. "Je voulais qu'elle parte, il n'y avait plus de dialogue possible", dit-il à la barre. Pour le Ministère public, "le prévenu banalise les faits de façon insupportable". La défense précise que "les violences constatées sont réciproques et qu'il n'y a pas de préméditation chez le prévenu".

Compte tenu des condamnations antérieures portées au casier judiciaire du prévenu, le Tribunal le condamne à douze mois de prison dont six mois avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans.

