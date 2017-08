Manche : ils perdent tout dans un incendie, un appel à la solidarité lancé

Samedi 29 juillet 2017, un incendie a détruit une maison en rénovation à Saint-Loup, non loin d'Avranches dans la Manche. La famille qui vivait dans les lieux se retrouve sans rien, tout a brûlé. Un site internet a été créé pour les aider.

Une maison a été la proie des flammes samedi 29 juillet 2017 à Saint-Loup au lieu-dit Les Brousses, près d'Avranches (Manche). La maison était en rénovation mais ses propriétaires vivaient déjà en partie à l'intérieur. Il s'agit un couple, Amélie et Julien, et d'un enfant.

Cette famille a tout perdu dans le sinistre : vêtements, mobilier, électroménager et même l'ordinateur professionnel du papa qui est charpentier.

Une chaîne de solidarité s'est organisée. La mairie soutient la famille et le frère de la maman a créé un site internet pour récolter des dons. Ce site recense les besoins précis de la famille. Côté logement, le couple et son enfant ont été relogés en urgence et sont en passe d'être relogés d'une façon plus pérenne.

L'appel à la solidarité concerne essentiellement le matériel. Pour les soutenir cliquez ici.

Plus d'infos lesbroussesinfo@gmail.com