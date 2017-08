Crowdfunding : une famille immigrée relogée à Dieppe

Le 02 août 2017 à 16:11 Par : Gilles Anthoine

L'association "Un toit pour tous – Dieppe" (Seine-Maritime) avait besoin de financement pour aider une mère nigériane et ses trois enfants scolarisés. La famille est en cours de régularisation. Grâce à un appel aux dons via la fondation "Les petites pierres", 3 950 euros ont été récoltés, ce qui représente six mois de loyer.