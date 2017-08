Le port du Havre veut peser lors des Assises de la mobilité

Le ministère des Transports vient d'annoncer la tenue d'Assises de la mobilité à la rentrée 2017. Des élus de la région havraise veulent se mobiliser pour défendre les intérêts du port du Havre (Seine-Maritime), notamment pour faire face à la prochaine concurrence du canal Seine-Nord.

Le port du Havre va devoir convaincre et s'imposer pour faire face à la création du canal Seine-Nord. Ce dernier représente un investissement de deux milliards d'euros alors que l'Etat ne s'est engagé que sur 300 millions d'euros en faveur du développement de l'axe Seine au cours des prochaines années (une annonce faite par le précédent gouvernement). Le canal Seine-Nord doit relier les ports du Nord de l'Europe au bassin parisien. Les autorités espèrent ainsi réduire le trafic routier entre l'Europe du Nord et la France.

Des investissements pour être en concurrence avec le canal Seine-Nord

Au Havre, on s'inquiète de ce nouvel axe. Rotterdam, Anvers et Hambourg pourraient se développer encore plus, ayant encore plus de possibilités pour faire voyager leurs marchandises. Au Havre, on espère donc des investissements forts pour permettre une concurrence "loyale".

Parmi les pistes de travail : développer la navigabilité de la Seine, ce canal naturel, et améliorer la desserte ferroviaire en la connectant directement à Port2000. Le complexe industrialo-portuaire du Havre représente toute de même 32 000 emplois dont 14 4000 dans le seul secteur maritime et portuaire.

Le complexe industrialo-portuaire du Havre : 32 000 emplois

Pour se faire entendre lors des Assises de la mobilité à la rentrée 2017, Jean-Paul Lecoq, député de Seine-Maritime et ancien maire de Gonfreville-L'Orcher, a demandé une audience auprès d'Édouard Philippe, le Premier ministre et ancien maire du Havre, pour qu'il reçoive une délégation d'élus de la région havraise.

