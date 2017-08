Détecteurs de fumée : déclenchements intempestifs en hausse dans le Calvados

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados constate cette année une augmentation des déclenchements intempestifs de détecteurs de fumée chez les particuliers.

Depuis 2015, la présence d'au moins un détecteur de fumée est obligatoire dans les lieux d'habitation (appartement, maison). À chaque départ en vacances, les déclenchements intempestifs augmentent. C'est notamment le cas dans le Calvados.

Les appels multipliés aux services des sapeurs-pompiers sont souvent dus à une erreur de distinction entre le son émis par l'appareil pour signaler que les piles sont à changer et l'alarme qui prévient d'un départ de feu.

Des interventions en augmentation

Lorsque les pompiers sont appelés pour un déclenchement d'appareil, ils se déplacent afin d'effectuer une levée de doute et s'assurer qu'il n'y a pas de feu. En juillet 2016, 23 opérations de ce type ont été enregistrées par les sapeurs-pompiers du Calvados. À la même période en 2017, ce sont 37 déplacements qui ont été comptabilisés.

Des coûts supplémentaires

Ces interventions, souvent dues à la négligence des particuliers quant à l'entretien de leur matériel, ont un coût pour les sapeurs-pompiers qui sont très sollicités en été et pourraient être en intervention ailleurs. Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados rappelle que cela peut occasionner des coûts pour les particuliers également. En cas d'absence des propriétaires du logement sur une intervention de levée de doute, les pompiers peuvent forcer l'entrée dans l'habitation et les dégâts occasionnés sont à la charge des propriétaires.

Afin d'éviter ces déclenchements intempestifs, les sapeurs-pompiers rappellent qu'il faut changer régulièrement les piles de son détecteur de fumée, au moment du changement à l'heure d'été par exemple, et conseille de vérifier ces appareils avant de partir en vacances.

