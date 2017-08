Tourisme : un mois de juillet décevant dans le Calvados

Un printemps réussi pour les professionnels du tourisme laissait présager un bon mois de juillet mais celui-ci s'est avéré quelque peu décevant selon une étude menée par Calvados Tourisme.

Malgré un week-end du 14 juillet 2017 très satisfaisant, l'étude révèle que la première quinzaine de juillet cette année a été plus calme qu'espérée pour les professionnels du tourisme du Calvados. L'activité ne s'est renforcée qu'à partir du 20 juillet, sans toutefois être entièrement convaincante.

Une météo peu favorable

Si le mois de juin était caniculaire, le mois de juillet a connu un temps plus maussade en partie responsable de cette activité décevante selon l'étude. Face au ciel gris et aux températures plus fraîches, certains touristes ont préféré écourter leur séjour ou le reporter.

Une clientèle française moins présente

La clientèle française semble avoir baissé par rapport à la même période l'année dernière. Toutefois, les Néerlandais et Allemands ont été plus nombreux à visiter le territoire français en juillet.

Malgré une augmentation des réservations ces dernières semaines, le mois d'août reste incertain et devrait dépendre d'une amélioration ou non des conditions climatiques selon les professionnels.

