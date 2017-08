Rouen : quatre mois de prison pour le vol d'une moto

Accusé de vol dans un local d'habitation et de dégradation de bien en récidive légale, ce jeune prévenu se présente en comparution immédiate devant le Tribunal de Rouen ( Seine-Maritime ).

Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2017 sur la commune du Trait, à l'ouest de Rouen (Seine-Maritime), un jeune homme sollicite l'aide de deux amis, pour dérober deux vélos et une moto dans le garage d'un voisin. Pour ce faire, il attend la nuit et enjambe le grillage du jardin puis fracture une fenêtre pour pénétrer dans le local. Son larcin accompli, il rentre à son domicile où il cache le deux-roues dans sa cave. Mais sa naïveté le confond car, le lendemain, Jéremy Lemarchand, 18 ans, circule ouvertement dans la commune au volant de l'engin. Le propriétaire de la moto, aidé par un ami et après avoir déposé plainte pour cambriolage et vol, recherche son bien dans les rues de la commune. Bientôt, l'auteur du vol est reconnu, chevauchant la moto volée. Alertée, la Police interpelle l'individu et le place en garde à vue.

" Je m'ennuyais..."

Il déclare avoir agi avec l'aide de deux amis, mais minimise son rôle dans l'affaire, ayant consommé alcool et cannabis. "Je m'ennuyais, j'ai voulu faire un tour de moto", dit-il. Pour la partie civile, le client "demande simplement réparation du préjudice subi". Le Ministère Public rappelle que : "le prévenu est l'auteur principal du vol et a agi en récidive légale, c'est trop". Pour sa défense, "le prévenu est loin d'être un criminel aguerri, l'incarcération n'est pas la solution".

À l'audience du lundi 31 juillet 2017, et compte tenu de sept condamnations figurant déjà à son casier judiciaire, le Tribunal le condamne à quatre mois de prison ferme.

