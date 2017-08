Seine-Maritime : Deux jeunes hommes poignardés près de Rouen

Dimanche 30 juillet 2017, à Maromme (près de Rouen, Seine-Maritime) deux jeunes d'une vingtaine d'années ont été découvert poignardés au bord de la CD 87. L'une des victimes grièvement blessée a été transportée au CHU de Rouen. Le duo s'est fait agresser par un groupe de trois individus.

Les faits se sont produits entre 7h00 et 730 ce dimanche 30 juillet 2017 à Maromme sur la CD 87, non loin de Canteleu. Deux jeunes d'une vingtaine d'années circulent dans une voiture. Ils s'arrêtent pour uriner et lors de cet arrêt un groupe de trois individus serait venu les importuner. L'un d'eux a sorti un couteau.

Frappé à quatre reprises dans le dos

Une des victimes a reçu quatre coups dans le dos. Le jeune homme a été transporté au CHU de Rouen mais son pronostic vital n'est pas engagé. Son ami ne souffre que d'entailles superficielles. Les trois agresseurs ont pris la fuite en voiture. Ils sont activement recherchés.

