Football (Ligue 2) : À Lorient, QRM prend le premier point de son histoire en Ligue 2 ! 

Pour les 90 premières minutes de leur histoire en Ligue 2, les Normands de Quevilly-Rouen Métropole ont su faire preuve d'une vraie force collective pour arracher le point du partage à Lorient, ancien pensionnaire de Ligue 1.

Le match :

Mis sur orbites par une première période solide et conclue par un contre rondement gagnant de Marvin Gakpa qui ouvrait la marque à la 38e minute de jeu, les promus de Quevilly-Rouen ont su résister aux très nombreux assauts des Lorientais de Mickael Landreau, notamment grâce à un Johan Hartock omniprésent dans le but normand et ne s'inclinant que sur un penalty de Marveaux, pour parvenir à arracher un premier point dans leur histoire en Ligue 2 (1-1). Un très bon point pour les troupes du président Mallet qui se calent en milieu de classement après cette journée initiale.

Les buts :

38 : Festival de Gakpa axe droit en entrée de surface de réparation. L'ancien joueur... de Lorient, prend sa chance et expédie un tir croisé dans le soupirail du but de Petkovic.

Lorient : 0- QRM : 1

71 : Sur un centre venu de la droite, M. Jochem voit une poussée dans le dos de Bouanga et indique le point de penalty. Marveaux transforme la sanction d'un tir parfait dans la lucarne gauche d'un Hartock qui avait été héroïque jusque-là.

Lorient : 1- QRM : 1

Réactions :

Gael Danic (milieu, Lorient) : "On a eu la mainmise sur le jeu, on a été timide en première période et c'est ce qui nous vaut de la frustration aujourd'hui. On voulait bien démarrer, ce sera un point".

Johan Hartock (gardien, QRM) : "C'est un bon point pour nous, promus. On a été costaud, j'ai eu quelques occasions à gérer c'est vrai mais l'essentiel est d'avoir pris ce point. On savait que Lorient allait nous malmener, pour une première en L2, c'est bien !"

La fiche :

QRM : Hartock, Sery, Mendy, Gobron, Lefort, Oliveira, Rogie, Basque, Taufflieb, Gakpa, Duhamel, remp : TieBi, Delaunay, Darigard, Salze, Ramon, Plumain, Madiani, entr : Manu Da Costa

Buts : Lorient : Marveaux (71 sp), QRM : Gakpa (38)