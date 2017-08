Calvados : 3 hommes tentent de s'introduire dans la gare maritime de Ouistreham

Jeudi 27 avril 2017 à 21h45, trois jeunes hommes ont tenté de s'introduire dans la gare maritime du port de Ouistreham,au nord de Caen (Calvados). Pour ces faits ils ont été jugés le jeudi 27 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Caen. Aucun d'entre eux ne s'est présenté à l'audience.

Jeudi 27 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé un soudanais, un albanais et un troisième homme d'origine indéterminée pour introduction non autorisée dans la zone d'accès de l'installation portuaire de Ouistreham. S'y ajoute pour le troisième individu le refus de se prêter aux relevés d'empreintes digitales en vue d'une vérification d'identité.

Refus de se soumettre aux relevés d'empreintes

Repérés par les agents de sécurité de la zone portuaire, ce jour là en soirée, les trois hommes cherchaient à se dissimuler dans des camions en transit, en partance pour l'Angleterre le lendemain matin. Ils seraient âgés de 21 à 23 ans. Pour deux d'entre eux l'identification a été possible, il s'agit d'un soudanais et d'un albanais. Pour le troisième cela s'est avéré impossible, l'individu refusant de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales et aux prises photographiques en vue de déterminer son identité.

Deux ans d'interdiction de territoire

Le tribunal condamne chacun des trois jeunes hommes à 3 mois de prison avec sursis. Il leur est également interdit de séjourner sur le territoire français durant une période de deux ans.

