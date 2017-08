TF1 met fin à la diffusion de ses chaînes sur le réseau SFR

Le groupe TF1 a annoncé samedi avoir mis fin à la diffusion des chaînes de son groupe par le réseau SFR, marquant une nouvelle étape dans un bras de fer engagé depuis plusieurs mois avec les opérateurs télécoms.

"A compter du 29 juillet 2017, date d'échéance des contrats, (...) Numericable-SFR n'est plus autorisé à exploiter commercialement MYTF1 et les chaînes en clair du groupe", indique le groupe, qui constate que Numericable-SFR "poursuit l'exploitation commerciale de ses chaînes sans contrat" et "entend utiliser tous les moyens juridiques à sa disposition pour faire valoir ses droits".

A LIRE AUSSI.

Débat présidentiel: chiffres, faits, affirmations (fact-checking)

Des annonceurs lâchent Hanouna, C8 compte produire des spots anti-homophobie

Audiences télé: M6 et la TNT progressent au détriment de TF1 et France 2

France Télévisions à l'équilibre en 2016 pour la deuxième année

Google veut préserver les publicités des contenus douteux