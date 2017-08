Football : l'heure de la reprise pour Quevilly Rouen Métropole

Samedi 29 juillet 2017 à 15h00, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) dispute la première rencontre de son histoire dans le championnat de Domino's Ligue 2. Le match est à Lorient pour le compte de la première journée.

C'est donc l'heure de la découverte pour le club de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui dispute son match de la 1ère journée de Domino's Ligue 2 sur la pelouse de Lorient, samedi 29 juillet 2017 à partir de 15h.

Une première historique

Depuis le mois de mai dernier et une montée validée lors de l'avant dernière journée du championnat de National, les supporters du club Rouge et Jaune attendent ce moment pour une première historique dans l'histoire du club.

Depuis sa création, le club de l'agglomération rouennaise a réalisé deux montées successives pour se hisser de CFA au monde professionnel de la Ligue 2.

Un effectif taillé pour la Ligue 2

Avec quinze arrivées pour onze départs, l'effectif de Manu Da Costa tentera de se maintenir à cet échelon lors de cette saison 2017-2018 et débutera déjà par un gros morceau. Le club breton de Lorient vient d'être relégué de Ligue 1 et ne compte pas rester plus d'une saison au 2e niveau national. Il s'annonce déjà comme un favori pour la montée en fin de saison.

Ce match donnera donc une indication sur le niveau de l'équipe normande cette saison qui a réalisé un bilan plutôt moyen en préparation de trois défaites, deux matchs nuls et seulement une victoire.

A LIRE AUSSI.

Football: Quevilly Rouen Métropole tenu en échec par Sannois Saint-Gratien

Amiens: ville pour écrire l'histoire

Football transfert: Valentin Sanson quitte Quevilly Rouen Métropole pour le FC Dieppe

Football : en Coupe de France, Quevilly Rouen Métropole rencontre Deville-Maromme

Coupe de France: Nice, éliminé, commence mal l'année