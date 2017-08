La 27ème nuit des étoiles ce week-end

Du 28 au 30 juillet 2017, nous sommes invités à lever les yeux vers le ciel pour admirer la voûte céleste. Des centaines d'animations gratuites sont proposées partout en France, dont une douzaine en Normandie. La nuit des étoiles a pour thème cette année les "terres habitables".

La 27e nuit des étoiles se déroule ce week-end, du 28 au 30 juillet 2017. Plus de 2 800 animateurs et astronomes amateurs sont présents sur près de 400 sites en France, Belgique, Suisse et Afrique du Nord pour accueillir le public. La manifestation attire tous les ans de nombreux curieux.

Des terres habitables

Le thème choisi cette année : les "terres habitables". Plusieurs ont été identifiées ce qui ne veut pas dire qu'elles sont habitées. Écoutez sur ce sujet Philippe Ledoux, membre du club d'astronomie de Toussaint (près de Fécamp en Seine-Maritime) :

Le club d'astronomie de Toussaint propose une animation, samedi 29 juillet 2017, à la salle de l'Epinay (Toussaint), dès 21h00 une conférence sera tenue sur le thème des "terres habitables". Elle sera suivie d'une observation de la voûte céleste et des merveilles qu'elle recèle.

Des animations dans toute la Normandie

D'autres animations sont prévues en Normandie. Il y en a une douzaine. Vous pouvez par exemple vous rendre à Goderville ou Sotteville-lès-Rouen en Seine-Maritime, à Harcourt dans l'Eure, à Banneville-sur-Ajon dans le Calvados, à la Hague dans la Manche ou encore à Héloup et Saint-Victeur près d'Alençon dans l'Orne.

La carte complète des animations de la 27ème nuit des étoiles ici – Toutes les animations sont gratuites

