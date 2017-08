Électro Dépôt ouvre ses portes à Cherbourg

Le magasin d'électroménager et multimédia à petits prix, Électro Dépôt, s'installe dans la zone Cap'Nor de La Glacerie, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). C'est le 72e magasin de l'enseigne, propriété du groupe HTM (Boulanger).

Machines à laver, aspirateurs, mobiles, appareils photo, vaisselle, casques audio, etc: à Electro Dépôt, on trouve toute sorte d'appareils d'électroménager et multimédia à petits prix. Un 72e magasin a ouvert ses portes ce jeudi 27 juillet 2017, sur la zone commerciale Cap'Nor à La Glacerie, sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin (Manche).

11 employés

11 employés et trois encadrants, recrutés dans le Cotentin, travaillent dans ce magasin de 1500 m2 qui s'est installé en lieu et place de l'ancien Kiabi. Le bailleur Etixia, propriétaire des murs, a investi 500 000€ pour réaliser les travaux nécessaires.

Les magasins Electro Dépôt les plus proches étaient jusqu'ici situés à Caen (Calvados) ou Rennes (Ille-et-Vilaine).