Des fouilles archéologiques à la recherche du Harfleur médiéval

Comme tous les étés depuis dix ans, la commune de Harfleur, près du Havre en Seine-Maritime, procède à des fouilles archéologiques. Il s'agit de mettre en évidence l'une des portes d'entrée de la ville datant du Moyen-Âge. Aux truelles et pioches depuis lundi 24 juillet 2017, de jeunes Harfleurais.

Depuis dix ans, Harfleur, ville bien plus ancienne que sa voisine du Havre, cherche à renouer avec son passé. La cité océane ne fête que ses 500 ans cette année alors que les premiers remparts de Harfleur remontent à la fin du XIVe siècle; époque à laquelle la ville était un port.

Harfleur, une ville du Moyen-Âge

C'est la porte de Rouen qui fait l'objet de fouilles. Située rue du pont de Rouen, non loin de la place d'Armes - la place du marché dominicale - elle était l'une des trois portes d'entrée du Harfleur médiéval. Il y a dix ans, ces ruines étaient recouvertes par une route. Depuis, des équipes de bénévoles travaillent tous les étés pour faire apparaître les fondations des remparts et des deux tours de la porte d'entrée. La municipalité veut ainsi mettre en avant son patrimoine et ancrer son identité.

Un projet participatif

Cet été 2017, un projet participatif a été monté avec des jeunes de la commune. Pendant une semaine, du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017, ils aident aux fouilles de la porte de Rouen.

En contrepartie, la commune de Harfleur, aidée par l'agglomération du Havre, finance un voyage pour ces jeunes. Le jeudi 24 août 2017, ils embarqueront sur un voilier aux Pays-Bas pour rejoindre le Havre le 1er septembre 2017 et participer à l'événement des Grandes voiles.

• BONUS: le reportage Tendance Ouest



Inscriptions au chantier de bénévoles et visite du site pour les groupes sur rendez-vous au 06 16 33 43 01

A LIRE AUSSI.

Muséoseine : Quoi de neuf en archéologie?