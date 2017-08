Affaire Grégory: Murielle Bolle face à son cousin vendredi

Murielle Bolle, témoin clé de l'affaire Grégory en 1984, aujourd'hui mise en examen et incarcérée, est confrontée vendredi à Dijon à un cousin dont le témoignage récent a été déterminant dans sa mise en cause.

Son avocate Emilie Baudry estime avoir des "arguments solides pour faire vaciller" le témoignage du parent de sa cliente qui avait 15 ans à l'époque des faits et en a 48 aujourd'hui.

"L'objectif recherché" est la mise hors de cause de Mme Bolle, affirme Me Baudry.

La confrontation devant la présidente de la chambre de l'instruction de Dijon, Claire Barbier, tournera autour de la rétractation éclair de l'adolescente il y a plus de 32 ans, après un témoignage incriminant son beau-frère Bernard Laroche pour le rapt de Grégory, 4 ans, retrouvé mort dans la Vologne le 16 octobre 1984.

La déposition du cousin vient conforter la thèse de violences familiales, le soir du 5 novembre 1984, qui auraient conduit à la volte-face de Murielle Bolle.

"Non, je n'ai pas été frappée", a rétorqué cette dernière aux gendarmes lors de sa garde à vue, fin juin, dans les Vosges, selon des extraits des procès-verbaux publiés par le quotidien Libération.

Mme Bolle avait été mise en examen le 29 juin pour enlèvement suivi de mort et placée en détention provisoire par la présidente de la chambre de l'instruction, qui instruit le dossier.

Ses avocats ont déposé une demande de remise en liberté, qui sera examinée le 4 août à 9H30 par la chambre de l'instruction. "Nous pensons (...) que Murielle Bolle a de grandes chances d'être remise en liberté" sous contrôle judiciaire, a estimé Me Baudry.

A la mi-juin, l'arrestation de Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory, avait relancé spectaculairement ce dossier des plus énigmatiques.

Soupçonnés d'être les fameux "corbeaux" de l'affaire et mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort, les deux septuagénaires, jamais inquiétés jusqu'alors, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire strict.

L'avocat de Marcel Jacob, Me Stéphane Giuranna, a annoncé qu'il serait présent vendredi à Dijon et qu'il avait fait "une demande officielle" pour assister à la confrontation, même s'il reconnaît que ce n'est pas prévu dans le Code de procédure pénale.

A LIRE AUSSI.

Affaire Grégory: les zones d'ombre de la soirée du 5 novembre 1984

L'affaire Grégory relancée, l'énigme pas résolue

Affaire Grégory: "Je n'ai jamais frappé Murielle", affirme Marie-Ange Laroche

Affaire Grégory: Murielle Bolle fixée mardi sur sa détention

Affaire Grégory: confrontation entre Murielle Bolle et son cousin le 28 juillet