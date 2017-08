Hommage au père Hamel : retour en images sur la cérémonie de Saint-Étienne-du-Rouvray

Le 26 juillet 2017 à 19:11 Par : Pierre Durand-Gratian

Émotion saisissante, mercredi 26 juillet 2017, lors des cérémonies hommage au père Hamel, assassiné un an plus tôt dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Personnalités politiques, autorités religieuses, familles des victimes, paroissiens et Stéphanais ont partagé un moment de recueillement, de paix et de fraternité.