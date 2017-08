Ambiance médiévale pour les 500 ans du marché de Saint-Pierre-Eglise

Mercredi 26 juillet 2017, chevaliers et ménestrels s'invitent au marché municipal de Saint-Pierre-Eglise (Manche). Une journée d'animations gratuites pour célébrer les 500 ans de ce rendez-vous hebdomadaire, fondé en 1517.

"C'est un marché vivant, comme les habitants de Saint-Pierre-Eglise!" Daniel Denis n'est pas peu fier: le marché de sa commune, dans la Manche, célèbre ce mercredi 26 juillet 2017 ses 500 ans d'existence. Pour l'occasion, le maire, son équipe et les habitants du territoire proposent une journée d'animations gratuites, dans une ambiance médiévale.

À l'époque, animaux vivants et céréales

En 1517, il existe d'autres marchés dans le canton, notamment celui de Théville. Le Seigneur de Saint-Pierre-Eglise obtient néanmoins en août de cette année-là l'autorisation du roi François 1er de créer le sien, "le mercredi, jusqu'à l'an…". Aucune date de fin n'est mentionnée.

Aujourd'hui, le marché de Saint-Pierre propose des stands de denrées alimentaires mais aussi des déballeurs de vêtements, bibelots, chaussures, sans oublier les traditionnels "grilleurs" qui proposent saucisse ou agneau… "Dans l'ancien temps, il y avait aussi des animaux vivants, et des céréales locales", note Eric Legoupil, le placier actuel. Chaque semaine, il doit installer une trentaine d'exposants l'hiver, et près de 70 pendant l'été.

Un château fort pour les enfants

"Nous sommes bien placés, près des pôles économiques de Valognes et Cherbourg, mais aussi des campings de Fermanville, Cosqueville, Vicq-sur-Mer, etc" souligne Daniel Denis. Et comme aujourd'hui, au Moyen-Âge le marché est un atout économique. "La population grandissait, il y avait de l'argent, alors le Seigneur a décidé de faire agrandir l'église en 1651", raconte Eric Legoupil. C'est de cette époque que date la voute en barque retournée.

BONUS AUDIO - Le reportage de Tendance Ouest

Pratique. Grand marché à partir de 10h place de l'Abbé Saint-Pierre, et des animations médiévales toute la journée. Au programme : métiers anciens, musique médiévale, combats de chevaliers, initiations aux jeux traditionnels et château fort médiéval en bois réservé aux enfants, etc. Une navette à cheval permettra de rejoindre la fête depuis les parkings. Tout est gratuit. Programme détaillé à retrouver sur le site de la mairie.