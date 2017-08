Les Chinois tournent une pub pour Skoda en Normandie

Le 26 juillet 2017 à 18:34 Par : Gilles Anthoine

Caméras, drone et équipes de production : la marque automobile Skoda a tourné mardi 25 et mercredi 26 juillet 2017 entre Fécamp et Etretat (Seine-Maritime) pour réaliser une publicité à destination de la Chine. Soixante personnes ont été mobilisées.