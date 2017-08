A Caen, un dernier hommage au chanteur de Linkin Park

Deux fans caennaises (Calvados) du groupe Linkin Park ont décidé de d'organiser un événement vendredi 28 juillet 2017 pour rendre hommage à Chester Bennington, décédé le jeudi 20 juillet 2017.

Les fans caennais (Calvados) de Linkin Park se donnent rendez-vous vendredi 28 juillet 2017 pour rendre un dernier hommage à Chester Bennington, le chanteur du groupe qui s'est suicidé le jeudi 20 juillet 2017. Le rassemblement aura lieu place de la République à Caen à partir de 19h.

Des albums qui tournent en boucle

Cet événement est organisé par deux admiratrices de la première heure, Caroline et Sylvie. "Nous sommes deux amies fans du groupe depuis leurs débuts avec leur album Hybrid theory en 2000. L'idée nous est venue en voyant d'autres événements se créer partout dans le monde", expliquent-elles.

Caroline est d'autant plus affectée par la mort du chanteur, qu'elle est survenue le jour de l'anniversaire de la jeune femme. "Nous avons tous leurs albums depuis leurs débuts qui tournent en boucle depuis notre adolescence et encore plus aujourd'hui…"

Une ambiance chaleureuse et musicale

Caroline et Sylvie veulent que la soirée soit chaleureuse et musicale. "Nous allons placer des photos et des bougies au centre de la place. Mais ça reste un rassemblement pour discuter entre fans".

N'ayant pas beaucoup de moyens matériels, elles appellent les fans à apporter des instruments et de la musique.