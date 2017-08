Alençon Plage prend ses quartiers d'été à partir du jeudi 27 juillet

Porté par la Ville d'Alençon et organisé par We are kraft, la 3ème édition d'Alençon Plage revient au coeur du parc des Promenades à partir de ce jeudi 27 juillet 2017 et jusqu'au 23 août 2017.

Au programme, un mois de festivités en accès entièrement gratuit pour garantir la participation de tous comme des animations ou encore des concerts avec à l'affiche : Peter Peter, les Ornais d'Intérieur nuit ou encore le groupe de la Sarthoise Lola Baï, the Shougashak.

Arnaud Béton, en charge de l'organisation, au micro Tendance Ouest de Wilfried nous donne tous les détails :