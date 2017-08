L'Agenda en Normandie : mercredi 2 août

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

Manche

Cet été partez à la chasse au trésor au labyrinthe de Coutances ouvert tout au long de la saison à Bricqueville-la-Blouette. Au programme : 5 labyrinthes, 5 univers. Vous partez à l'aventure en Afrique, dans le monde des dragons, l'Atlantide, les Incas ou encore les Pirates.

Calvados

Pour la 7e année, le parc zoologique de Jurques renouvelle ses visites en nocturne. Partez pour une ballade captivante à la tombée de la nuit ce mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 août 2017. Découvrez les comportements de nuit des pandas roux ou encore des makis varis noirs et blancs et assistez au nourrissage des félins ou des loups dans une ambiance hors norme. Infos sur zoodejurques.fr.

Orne

Mortagne-au-Perche accueille la semaine fédérale internationale du cyclotourisme jusqu'au samedi 6 août 2017. 12 000 cyclotouristes attendus pour un défi : Que toutes les communes traversées soient décorées sur le thème du vélo, du Perche, de la pomme ou encore du cheval…

Eure

L'Association "Mon village" organise les Estivales du Bec au Bec Hellouin samedi 5 et dimanche 6 août 2017. Ce marché réunit sur 2 jours des producteurs et artisans dans la salle des fêtes et le centre du Bec Hellouin, un des plus beaux villages de France.

Seine-Maritime

Le Centre André-Malraux propose la 3e édition de sa saison estivale avec le festival "Monte le son". Au programme : des concerts (pop, rap, reggae ou encore guinguette), des DJ sets et des barbecues tous les vendredis. Plus d'infos sur ce site.