L'Agenda en Normandie : mardi 1er août

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

Manche

Samedi 5 août 2017, à l'occasion de la fête de la Saint-Ouen, vous pourrez chiner au vide-grenier et profiter d'animations diverses tout au long de la journée à Linverville. Un repas sous chapiteau est prévu le midi et le soir, ainsi qu'un feu d'artifice à 23h00. Informations et réservations auprès du Comité Saint-Ouen au 02 33 47 80 74.

Calvados

L'événement Zik au Parvis revient à Bayeux ce samedi 5 août 2017. 3 groupes vont se partager la scène chaque soirée pour faire parler les guitares. Au programme : concert blues rock avec Jimmy Usedboots, du rock avec The Mansioners ou encore du métal progressif avec Northshore Division.

Orne

Jusqu'au 23 août c'est Alençon Plage avec Tendance Ouest, au parc des promenades d'Alençon. Au programme : concerts, spectacle pour toute la famille, jeux pour enfants, accrovoile, tournois sportifs, cinéma en plein-air. Préparez dès maintenant votre programme en consultant les infos sur alenconplage.com

Eure

Pour son vingtième anniversaire, la Communauté d'Agglomération Seine-Eure vous révèle ses secrets ! Découvrez autrement notre belle région, de façon ludique et originale, avec une grande chasse aux trésors connectée organisée par la Communauté d'Agglomération Seine-Eure durant l'été 2017 entre la Seine et l'Eure en Normandie. Plus d'infos sur ce site.

Seine-Maritime

Cet été venez profiter du soleil normand sur les bords de Seine. Du 7 juillet aux 6 août 2017, les quais rive gauche de Rouen se métamorphosent en oasis de transats et de sable chaud à proximité du 106. Ambiance festive et conviviale, farniente ou amusement, la Ville de Rouen vous propose de nombreuses activités à Rouen sur Mer.