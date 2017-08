Un petit goût de Thaïlande dans les glaces de Normandie

Des glaces en forme de petits rouleaux : c'est l'idée rapportée en Normandie depuis la Thaïlande par un duo de glaciers.

Des produits frais et de la glace sur une plancha givrée, voilà la recette des Glaciers givrés! Youssef Ignaoun et Nicolas Grand commencent cette aventure il y a trois mois à Villy-Bocage, près de Caen (Calvados). Et depuis, c'est le succès.

Une idée venue de Thaïlande

Les produits et la glace sont mis sur une plancha givrée, mixés avec deux spatules, puis le mélange est étalé en une fine couche pour en faire des rouleaux. C'est Youssef Ignaoun qui découvre le concept lors d'un voyage en Asie. Son associé, Nicolas Grand, a lui repéré ces glaces sur internet et le duo se lance.

Les Glaciers Givrés sont itinérants et proposent leurs glaces lors d'événements, manifestations publiques, comme le mardi 25 juillet 2017 au Banquet fantastique, une fête médiévale organisée à Caen (Calvados).

"Vous voyez le monde! Depuis quelques heures c'est rempli et ça plaît aux gens. C'est un concept qui plaît puisque cela renouvelle le principe de la glace", affirme Youssef Ignaoun, au coeur du Banquet fantastique.

Une gourmandise qui n'est pas réservée qu'aux enfants

Les gourmands apprécieront la glace "Mmmm" par exemple, avec banane, chocolat et caramel. Les deux glaciers font aussi des versions alcoolisées: vous pourrez donc goûter un mojito givré!

