Ils font le tour de la Normandie à vélo avec ... zéro euro

C'est un pari un peu fou que cette famille d'accueil a voulu relever : partir 17 jours, du mercredi 9 au vendredi 25 août 2017, à vélo sur les routes de Normandie avec petit budget. Défi supplémentaire, le peloton sera composé de huit enfants, âgés de 7 à 18 ans.

Vous les croiserez peut-être sur les routes cet été. Du 9 août au 25 août 2017, la "tribu Tirard de Luca" composée de huit enfants, dont six placés au sein du foyer, sillonnera, à vélo, les routes de Normandie, de Thaon (Calvados) au Mont-Saint-Michel (Manche). Les enfants, accompagnés des deux parents, effectueront une boucle de 400 km pendant 17 jours. Défi supplémentaire: pour ce projet, la famille est partie avec une enveloppe de zéro euro. "Combien de fois j'ai entendu cette année, ''On n'a pas d'argent, on ne peut pas partir en vacances''. Pour ce projet, j'ai voulu montrer aux enfants que l'on pouvait aussi partir avec un petit budget", explique Laëtitia, la mère d'accueil.

La main au guidon

Ce projet, la famille le prépare depuis près de trois mois. "Depuis le début du projet, tous les dimanches, on organise une réunion pour voir ce que chacun peut apporter au projet, les enfants sont acteurs du projet depuis le début", s'enthousiasme-t-elle. Et de 7 à 18 ans, tous les enfants ont mis la main à la pâte. "Pour gagner de l'argent, on a vendu des gâteaux et lavé des voitures de nos amis", enchérissent S. et Y., tous deux 7 ans.

Les plus grands ont, eux, démarché les enseignes locales afin de sponsoriser le séjour. "On a reçu un très bon retour de la part des entreprises qui nous ont aidés à la hauteur de leurs moyens. Le maire de Vire nous a même contactés pour nous inviter une nuit au camping municipal!", se réjouit Laëtitia.

(Re)Découvrir la Normandie

Pour le terrain de jeu, Laëtitia est partie d'un postulat: "la Normandie est une belle région et on ne prend pas le temps de la visiter". Consciente de la richesse de la région, la tribu profitera du trajet pour (re)découvrir la Normandie. "Les enfants pensaient déjà connaître tout de la Normandie. Pourtant, en prenant un autre chemin, il peut nous emmener à la rencontre des habitants du territoire. On souhaite réellement porter sur la Normandie le regard que l'on porte sur les autres régions de France que l'on visite habituellement l'été", présente-t-elle. Au programme: visite d'une cidrerie, d'une biscuiterie, de musées mais aussi des activités plus "ludiques" que la région propose.

"Mettre de l'extra dans l'ordinaire"

En plus d'offrir quinze jours de vacances aux enfants, ce projet a aussi pour la famille des vertus éducatives et pédagogiques. "Bientôt, certains enfants que nous accueillons quitteront le domicile. Ce projet peut leur donner des outils supplémentaires pour affronter la vie", espère-t-elle, "grâce à ce projet ils apprendront le dépassement de soi".

Au-delà des outils, ce projet permet de changer le regard que "ses loulous" portent sur eux-mêmes. "Pour une fois, des enfants qui n'ont pas une vie facile, sont valorisés dans leur projet. Depuis trois mois, ils ne touchent plus terre", continue-t-elle, "tout simplement, on arrive à mettre de l'extra dans l'ordinaire".

Cet enthousiasme n'est pas gâché, malgré une logistique lourde. "Pour mener un tel projet à bout, quand on est famille d'accueil, ça demande beaucoup de paperasse. Mais ça vaut le coup!". Et malgré quelques incertitudes qui persistent quant à l'hébergement ou le manque de quatre remorques à vélo, l'enthousiasme de la tribu ne faiblit pas.

Pratique. Vous pouvez suivre leurs aventures sur leur page Facebook. Si vous souhaitez leur donner un coup de pouce (il leur manque des hébergement à Clécy, Flers, Mortain, Ducey, au Mont Saint Michel, Bayeux et Arromanches), il suffit de leur écrire.