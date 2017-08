Le parquet national financier demande le renvoi en correctionnelle du couple Balkany

Le parquet national financier (PNF) a demandé le renvoi en correctionnelle du couple Balkany dans la vaste enquête sur le patrimoine du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et de son épouse, a appris mardi l'AFP de source proche de l'enquête.

Le PNF demande que le couple et l'un de leurs enfants soient renvoyés pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et que Patrick Balkany soit aussi jugé pour corruption passive et prise illégale d'intérêts, selon cette source. Il requiert le renvoi devant le tribunal de trois autres protagonistes: un homme d'affaires saoudien, un collaborateur du maire et un avocat, associé de l'ex-président Nicolas Sarkozy.

