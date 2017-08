Pakistan: au moins 20 morts dans une explosion sur un marché de Lahore

Au moins vingt personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une explosion d'origine inconnue sur un marché de Lahore, la capitale culturelle du Pakistan, ont annoncé lundi des responsables.

La déflagration "ressemble à une attaque-suicide visant la police, mais nous sommes encore en train de vérifier sa nature", a déclaré un haut responsable municipal, Abdullah Khan Sumbul.

Selon lui, le dernier bilan est d'au moins 20 morts et 35 blessés. Un porte-parole de la police de Lahore, Syed Hammad Shah, a pour sa part avancé un total de 25 morts et 40 blessés.

Le ministre de l'Intérieur Chaudhry Nisar Ali Khan avait auparavant fait état d'un bilan de 14 morts, tout en précisant qu'il pourrait augmenter.

La plupart des victimes sont des policiers et des passants, a-t-il ajouté. "On ignore pour le moment s'il s'agit d'un acte de terrorisme ou d'une explosion accidentelle", a-t-il dit lors d'un point presse.

Le ministre provincial de la Justice, Rana Sanaullah, a précisé que l'explosion s'était produite sur un marché de légumes bondé, jugeant lui aussi qu'il était trop tôt pour se prononcer sur sa nature.

Lahore a souvent été le théâtre de sanglantes attaques insurgées dans le passé, mais elles se sont raréfiées ces dernières années.

La dernière attaque de grande ampleur remonte à mars 2016, lorsque 75 personnes avaient péri et des centaines d'autres avaient été blessées par une bombe visant la communauté chrétienne dans un parc le dimanche de Pâques.

Lahore, forte d'environ 6 millions d'habitants et la capitale de la province du Pendjab, la plus riche et la plus peuplée du Pakistan, a depuis été la cible d'autres attaques à la bombe de moindre ampleur.

Les explosions de citernes de gaz, utilisées par les Pakistanais pour faire la cuisine et par certains véhicules, sont elles aussi fréquentes dans le pays. Une forte explosion en février dernier à Lahore, initialement mise sur le compte d'une bombe, avait finalement été attribuée par les autorités à une explosion due au gaz.

