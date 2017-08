Ce lundi 24 juillet 2017, le Prix des Grandes Ecuries se court sur l'hippodrome de Chantilly, dans la 1ère course, 16 partants sur 2200 mètres.

Apollinaire vous propose de jouer :

L'AS MAHATI

Le 4 SPRING PRINCESS

Le 7 MOON EXPRESS

Le 3 WESTADORA

Le 2 EN SOUPLESSE

Le 14 FIDJI D'ARCISS

Le 5 ROUXEVILLE

Et le 10 SEE YOU ME.

Départ à 13h47.