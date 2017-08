Seine-Maritime : ivre, il provoque un accident et insulte les policiers

Un homme de 34 ans a été interpellé dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22 juillet 2017 à Rouen (Seine-Maritime). Alcoolisé, il a provoqué un accident de voiture et a insulté les policiers.

Un peu avant 3h du matin, dans la nuit de vendredi 21 au samedi 22 juillet 2017, un homme de 34 ans, originaire de Saint-Étienne du Rouvray a été interpellé, non sans difficultés, à Rouen (Seine-Maritime).

Il s'enfuit et insulte les policiers

Un peu plus tôt, dans son Opel Astra, il avait percuté une Mercedes et plusieurs barrières situées sur le trottoir. Le conducteur, indemne, a alors prévenu la police. L'individu s'est alors enfui à pied, vers Petit-Quevilly, avant d'être rattrapé par la patrouille. Visiblement alcoolisé, il a refusé de se soumettre au test d'alcoolémie et a insulté les forces de l'ordre.

Après un passage en cellule de dégrisement, il a été placé en garde à vue. L'incident n'a fait aucun blessé.