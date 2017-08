Seine-Maritime : sept personnes isolées par la marée dont deux enfants

Vendredi 21 juillet 2017, sept personnes se sont retrouvées isolées par la marée en début de soirée au "Trou à l'homme", près d'Etretat (Seine-Maritime).

Vendredi 21 juillet 2017, l'hélicoptère de la sécurité civile "Dragon 76" est intervenu au niveau du "Trou à l'homme", près des falaises d'Etretat (Seine-Maritime). Sept personnes dont deux enfants étaient isolées par la marée. C'est un témoin qui a donné l'alerte vers 19h20.

Pas de blessé

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est donc intervenu. Les pompiers de Seine-Maritime ont engagé de son côté les moyens nautiques des sapeurs-pompiers de Fécamp ainsi que le Véhicule de Secours et d'Assistance à Victimes (VSAV) des sapeurs-pompiers d'Etretat.

L'équipe de secours héliportée a entamé les opérations de sauvetage par treuillage et a mis l'ensemble des personnes en sécurité sur la plage d'Etretat. À 20h30, le groupe a été pris en charge par les équipes du VSAV.

Un seul numéro: le 196

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle l'importance de s'informer des horaires de marée avant toute excursion pédestre en bord de mer et en particulier en bord de falaise où les voies de repli sont peu nombreuses à la montée des eaux.

Et si vous êtes victime ou témoin d'un événement en mer, il faut contacter le CROSS au 196.

