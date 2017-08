Le Banquet fantastique fait son retour au château de Caen

Ambiance médiévale, combats de chevaliers et banquet seront au programme du Banquet Fantastique qui revient pour sa deuxième édition. Rendez-vous le mardi 25 juillet 2017 au château ducal de Caen (Calvados) pour une journée parmi les chevaliers.

Crée en 2016 pour l'anniversaire de la bataille d'Hastings, le Banquet fantastique revient pour une deuxième édition mardi 25 juillet 2017 à Caen (Calvados).

"L'idée était de retrouver le lien avec nos origines et notre histoire, à savoir l'époque médiévale, et de pouvoir aussi revisiter et passer un grand moment au sein du château qui est quand même l'emblème de cette période," explique Emmanuelle Dormoy, adjointe à la culture et au patrimoine de la ville.

Maître fauconnier et créatures étranges

Devant le succès de l'événement l'année dernière - près de 4 000 personnes avaient participé à l'événement - les organisateurs ont décidé de faire démarrer les festivités dès 11h le matin au château ducal. Différents spectacles et des animations participatives sont prévus, mais aussi des animations originales avec par exemple un maître fauconnier sur place. Tout un programme pour remonter le temps jusqu'à l'époque de Guillaume le Conquérant, entre les XIe et XIIe siècles.

Mais ce n'est pas uniquement l'époque de Guillaume qui sera convoqué à ce grand Banquet: les orques, faunes, loups-garous et autres créature fantastiques s'y donneront aussi rendez-vous. Les visiteurs déguisés sont d'ailleurs les bienvenus!

Troubadours et mets de l'époque

Les participants pourront aussi festoyer lors d'un banquet au son des troubadours et découvrir les mets de l'époque avant le spectacle final: un tournoi de chevaliers! Au menu, ripaille avec force rôtis, ragoûts et salades d'autrefois grâce à la participation de restaurateurs dans le thème des spécialités normandes d'époque.

Les touristes venus d'ailleurs, nombreux en été, pourront ainsi découvrir le passé de la région mais pas seulement. "Les Caennais et les Normands sont bien présents!, confirme Emmanuelle Dormoy. Nous espérons que cette édition sera aussi un beau succès."

Programme à télécharger sur le site de la Ville de Caen. Événement de 11h à 23h au château ducal de Caen. Tél. : 02 31 27 14 14. Fouille de sécurité à l'entrée du site.