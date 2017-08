Vaste opération de contrôles : 12 patrouilles de gendarmes mobilisées dans le Cotentin

Les gendarmes du Cotentin ont effectué jeudi 20 juillet 2017 une grande opération de contrôles. Leurs cibles : les potentiels cambrioleurs et les chauffards.

Une vaste opération de gendarmerie a été organisée jeudi 20 juillet 2017 dans le Nord-Cotentin (Manche). A partir de 16h30, 12 patrouilles au sol, appuyées par l'hélicoptère de la Section Aérienne de la gendarmerie de Rennes, équipé d'une caméra, ont contrôlé plusieurs communes stratégiques, sur réquisition du procureur de la république.

Cette opération avait plusieurs objectifs. D'abord, la lutte contre les vols et les cambriolages, dont la tendance est à la hausse depuis une dizaine de jours sur les secteurs de Sainte-Mère-Eglise, Valognes et Saint-Vaast-la-Hougue (Manche).

47 accidents depuis janvier

Autre mission: la lutte contre l'insécurité routière. "47 accidents ont été constatés sur l'arrondissement depuis le 1er janvier, avec pour conséquence deux morts et 32 blessés" rappelle le Chef d'escadron David Bricier commandant la compagnie de gendarmerie départementale, qui constate que la vitesse et l'alcool sont les premières causes des accidents, dans une large majorité des cas. Parmi les secteurs ciblés ce jeudi: le Val de Saire, Valognes, Bricquebec, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Sainte-Mère-Eglise, Portbail et Martinvast.

Des conducteurs vigilants

Après deux heures de contrôles routiers, qui ont mobilisé 26 militaires, 10 infractions au code de la route ont été relevées. 152 conducteurs ont été soumis au dépistage de l'alcoolémie: des tests tous négatifs.

