Calvados : il frappe sa compagne devant son enfant

A Caen (Calvados), le jeudi 23 avril 2015, à l'occasion d'une dispute, un homme frappe sa compagne. Mercredi 19 juillet 2017 il a dû répondre de cette agression devant le tribunal de grande instance de Caen.

Mercredi 19 juillet 2017, un homme âgé de 34 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violences conjugales commises le jeudi 23 avril 2015 dans l'agglomération.

Il la frappe en plein visage

Ce jour-là, la jeune femme part en promenade avec son petit garçon mais l'homme la suit. Il la tire par les cheveux et la frappe d'un coup de poing en plein visage, ce qui lui vaudra trois jours d'incapacité totale de travail (oedème de la face, plaie à la lèvre supérieure et douleurs vertébrales).

A la barre, le prévenu répète ce qu'il a dit durant l'enquête: "Elle allait dans un parc avec des gens alcoolisés et je ne voulais pas. Je ne lui ai pas donné de coup de poing. Elle m'a frappé avec le portable dans le dos pour me provoquer alors je l'ai poussée..."

Comportement lamentable

La procureure rappelle que la scène a eu lieu devant son petit garçon qui pleurait et hurlait. Elle estime que les nombreux avertissements qui lui ont été adressés n'ont pas porté leurs fruits. "Il minimise sa violence et c'est lamentable." Elle requiert quatre mois de prison ferme. L'homme objecte: "J'ai déjà été condamné à cause d'elle, ce n'est pas possible que ça recommence. D'autant plus que tout est arrangé et qu'aujourd'hui on s'entend bien."

L'affaire est mise en délibéré au mercredi 30 août 2017.

