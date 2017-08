Jérusalem: les hommes de moins de 50 ans interdits d'accès à la vieille ville

La police israélienne a annoncé qu'elle interdisait aux hommes de moins de 50 ans d'accéder à la vieille ville de Jérusalem vendredi pour la grande prière musulmane, dans un contexte de vives tensions autour de l'esplanade des Mosquées.

"L'entrée dans la vieille ville et au Mont du Temple (ndlr: l'esplanade des Mosquées pour les musulmans) sera réservée aux hommes de 50 ans et plus. Les femmes de tous âges seront admises", a dit la police dans un communiqué. Les Palestiniens dénoncent depuis dimanche l'installation de détecteurs de métaux aux entrées de ce lieu saint, mis en place après une attaque meurtrière contre des policiers israéliens près de ce site ultra-sensible.

