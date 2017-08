États généraux de l'alimentation : les producteurs de lait de Normandie demandent le prix juste

Les États généraux de l'alimentation se sont ouverts jeudi 20 juillet 2017 à Paris. À travers plusieurs réunions de groupes et de réflexions, le but est de sortir de la crise agricole. Les syndicats de producteurs laitiers de Normandie en profitent pour rappeler que le juste prix du lait est loin d'être atteint.

C'est une première pour le monde agricole. Les États généraux de l'alimentation ont été lancés ce jeudi 20 juillet 2017 à Bercy. C'est le ministre de l'Agriculture originaire de la Manche Stéphane Travert qui a conclu la première journée.

Annoncés par le Président de la République en juin 2017, les États généraux de l'alimentation visent entre autres à sortir de la crise agricole et à permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes.

35 centimes le litre: le prix juste

Des prix justes, c'est ce que ne cessent de demander les producteurs de lait. Ludovic Blin, producteur de lait à Villedieu-Les-Poêles dans la Manche et représentant de la Fédération régionale des Syndicats d'exploitations agricoles pour la Normandie, explique qu'à 30 centimes le litre de lait actuellement, le juste prix est encore loin. "Il nous faut un prix du lait qui tourne autour de 35 centimes le litre. L'année dernière, il a manqué presque 7 à 8 centimes".

Faire bouger les choses

À travers ces États généraux, dont les réflexions doivent se poursuivre jusqu'en novembre 2017, Ludovic Blin et les syndicats espèrent pouvoir faire bouger les choses. "Il faut qu'on inverse la façon de fixer le prix du lait. Qu'on parte du maillon de la production et que les producteurs puissent vivre correctement de leur métier. Quand on dépense 100€ pour les achats alimentaires, six à sept euros reviennent aux producteurs. C'est vraiment trop peu."

