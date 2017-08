Calvados : elle l'héberge et en retour, il la dépouille

En juillet 2016, une femme rencontre un homme sans domicile fixe et propose de l'héberger quelques temps. Mal lui en prend car celui-ci n'hésite pas à la voler. Il a comparu le mercredi 19 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

Mercredi 19 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé un homme âgé de 36 ans pour des vols commis entre le mardi 12 et le vendredi 14 juillet 2017 dans un domicile de Saint-Lô (Manche).

La propriétaire s'absente quelques jours

Laissant l'homme à son domicile, la propriétaire s'absente quelques jours. A son retour, celui-ci est parti et elle a la désagréable surprise de constater que son téléviseur, son caméscope et son téléphone ont disparu. Des voisins assurent avoir aperçu l'individu quitter les lieux chargés de ces objets. La victime a qui il a donné son numéro de portable le communique aux policiers. Lorsque ceux-ci appellent, l'homme (qui porte bien le nom du prévenu) affirme ne pas connaitre la dame.

Pourtant, celle-ci l'identifie sur photo et son ADN est retrouvé sur une bouteille d'eau.

Explications abracadabrantes

Pour justifier de sa bonne foi, le prévenu sert à la cour une histoire étonnante. Ayant pris le train à Angers (Maine et Loire) pour se rendre à Bayeux (Calvados) avec un copain "complètement bourré", il l'a trouvé si pénible qu'il est descendu avant, le laissant poursuivre son voyage. "Du coup, j'ai oublié mon portable et ma bouteille d'eau. Comme il connaît mon nom il a dû se faire passer pour moi."

Quand on lui rappelle que la victime l'a reconnu sur photo, il répond: "Elle s'est trompée, je ressemble à monsieur tout le monde." Au sujet des traces ADN, il insiste: "Elle n'était que sur la bouteille d'eau et nulle part ailleurs. Forcément puisque c'était ma bouteille!"

Comportement inadmissible

L'expertise psychiatrique dépeint une personne bipolaire et psychotique. Avec 15 mentions, son casier judiciaire est bien fourni: usage de stupéfiants, menaces de mort, violences, violences avec armes et nombre de vols aggravés.

L'avocat de la partie civile sollicite 606,49€ de préjudice matériel, 500€ de préjudice moral et 1 000€ de frais de justice.

La procureure juge ce comportement inadmissible: "Il a abusé de l'hospitalité d'une personne qui a fait preuve d'humanité mais également d'une grande naïveté." Elle trouve l'ensemble des indices suffisamment probants pour entrer en voie de condamnation et requiert trois mois de prison ferme.

"Je ne vais tout de même payer pour un autre", s'insurge le prévenu.

Le délibéré est pour le mercredi 30 août 2017.

