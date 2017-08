Basket. Une australienne débarque à Mondeville

Ce mardi 18 juillet 2017, l'USO Mondeville (Calvados) a officialisé la venue de Stéphanie Talbot, arrière australienne qui évoluait la saison dernière sous les couleurs de Gorzow (Pologne).

L'USO Mondeville (Calvados) avait besoin de renfort ! C'est chose faite, le club a enrôlé Stéphanie Talbot, jeune australienne de 23 ans pour suppléer la non-venue de Tamara Tatham. Cette dernière s'est finalement engagée en tant qu'assistante coach avec l'Université de Toronto. Un flop que Romain Lhermitte, le coach, semble déjà avoir oublié avec cette recrue de taille "Stéphanie fera partie des trois joueuses majeures avec Kim Gaucher et Romana Hejdova. Elle sera très importante pour nous", affirme-t-il.

Joueuse d'expérience

Là où Tamara Tatham devait évoluer en tant qu'intérieure, la nouvelle recrue évoluera quant à elle au poste d'arrière. La saison passée, Stéphanie Talbot jouait sur le parquet de Gorzow où elle a terminé 4e de D1 polonaise. L'été dernier, elle a également participé aux Jeux Olympiques de Rio avec la sélection australienne, où elle s'est inclinée en quart de finale. Et pour finir ce tour d'horizon, la jeune femme d'1m88 oscille entre la sélection et la WNBA cet été. "Elle va pouvoir combler le départ de Michelle Plouffe. Stéphanie Talbot est très polyvalente, capable de jouer collectif et d'attaquer le cercle. Elle est aussi très adroite à trois points", s'entousiasme le technicien mondevillais. Cette future "pierre angulaire" du collectif mondevillais, comme le décrit Romain Lhermitte, rejoindra le Calvados dès lors que son parcours en WNBA sera terminé.

À noter que l'USO Mondeville sera de retour sur les parquets de la Halle Bérégovoy le 21 août prochain.

