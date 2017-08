FOOTBALL (Amical) : Caen bat Lorient à Saint-Lô (2-1)

Face à des Lorientais venus en Normandie avec une formation très remaniée, les Malherbistes ont dû se montrer patients pour l'emporter.

Sur la pelouse du Stade Louis Villemer à Saint-Lô (Manche), le Stade Malherbe Caen (Calvados) rencontrait le FC Lorient à l'occasion de son 3e match de préparation ce mercredi 19 juillet 2017 (18h). De plus en plus proche de la reprise officielle, qui aura lieu dans trois semaines, les hommes de Patrice Garande comptaient bel et bien se servir de cette rencontre comme référence face à des Merlus, malheureux relégués en Domino's Ligue 2. Au terme d'une partie manquant souvent de rythme et de précision, préparation athlétique oblige, les Caennais sont venus tardivement à bout de Lorientais courageux.

Le film du match.

Comme prévu et à l'image de la préparation de cette semaine, le SM Caen a opté pour un bloc haut afin de faire pression rapidement dans le camps lorientais.

1' : Première occasion pour le FC Lorient, avec un débordement du milieu droit suivi d'un centre, non concluant pour Bathelmé, l'attaquant lorientais. Une première mise en danger côté caennais.

6' : Rodelin récupère le ballon à l'entrée de la surface et enchaîne pied gauche d'une frappe trop écrasée , à côté du cadre de Delecroix.

16' : Erreur d'appréciation de Delecroix, Santini récupère le ballon et décale Rodelin qui d'une superbe demi-volée, loge la sphère dans la lucarne.

CAEN : 1- LORIENT : 0

23' : Suite à un corner frappé par Rodelin, la défense merlue dégage dans les pieds de Delaplace. A l'entrée de la surface, celui-ci reprend directement le cuir de volée mais dévisse complètement sa frappe.

32' : Jeu en triangle côté droit lorientais, pour permettre à Mara de se dégager côté droit pour offrir un centre dans la surface caennais. Le cuir file devant la cage de Vercoutre, qui ne permet pas à Barthelmé de reprendre le ballon, arrivé un temps trop tard.

41' : Déboulé de Barthelmé qui frappe en angle, Vercoutre dévie le ballon mais Mara a bien suivi et égalise.

CAEN : 1- LORIENT : 1

9' : Côté lorientais, Koffi reprend à l'entrée de la surface. Le portier caennais, Samba, entrée de seconde période capte le ballon, sans danger.

11' : Féret, seul à l'entrée de la surface enroule sa frappe largement à côté du cadre. Décevant, à l'image du jeu caennais...

67' : Frappe en sortie de surface de Gouel, claquette en sortie de Samba.

77' : Au pressing sur le dernier défenseur lorientais, Kouakou lui chipe le ballon et s'en va battre Delecroix d'un ballon piqué.

CAEN : 2- LORIENT : 1

Fiche technique

SM Caen : Vercoutre, Alhadhur, Djiku, Genevois (Le Joncour 53'), Bessat, Sankoh, Peeters, Delaplace, Bazile, Rodelin, Santini. Entr : P.Garande.

2e M-T : Samba, Da Silva, Féret (cap.), LeJoncour, Voisin, Imorou, Diomandé, Leborgne, Dabo, Kouakou, Avounou.

FC Lorient : Delecroix, Koffi, Lecoeuche, Conte, Rose, Etuin, Danic, Ponceau, Claude-Maurice, Barthelmé, Mara, remp : Gouel, Julloux, Henry, Lavigne, Entr : Mickaël Landreau.

Buts : SM Caen : Rodelin (16'), Kouakou (77') / FC Lorient : Mara (41')

