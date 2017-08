Tennis : Paul-Henri Mathieu passe par Rouen pour ses adieux au circuit

Les organisateurs de l'Open de tennis de Rouen (Seine-Maritime) ont annoncé, jeudi 20 juillet 2017, la venue de Paul-Henri Matthieu au Kindarena du 15 au 17 septembre 2017. L'une des dernières occasions de voir le champion français, qui a annoncé mettre un terme à sa carrière en 2017.

Il est l'un des favoris du public français. Paul-Henri Mathieu est annoncé sur les cours du Kindarena pour l'Open de tennis de Rouen. L'Alsacien, actuellement 166e joueur mondial, y disputera l'une de ses dernières compétitions professionnelles, puisqu'il a laissé entendre que 2017 serait sa dernière saison.

Un duel français à prévoir

Paul-Henri Mathieu pourrait donc bien croiser la route de la nouvelle génération du tennis français, puisque Benoît Paire, 36e joueur mondial, a d'ores et déjà confirmé sa participation. Mathieu Rodrigues, Jules Marie et Louis Chaix, aux classements plus modestes, viendront aussi défendre leur chance. Les organisateurs affirment que deux autres joueurs du TOP 100 mondial participeront au tournoi, et que leurs noms seront dévoilés prochainement...

Du côté du tableau féminin, tout est bouclé, avec notamment la participation de la jeune Lillebonnaise (Seine-Maritime), Manon Arcangioli, tenante du titre.

