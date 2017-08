L'Agenda en Normandie : jeudi 27 juillet

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

Manche

Le Camping des flots bleus à Saint-Lo ce vendredi 28 juillet 2017, assistez à la projection en plein air du film Camping 3 avec Franck Dubosc autour du Point Ferro.

Calvados

Samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 participez à la fête de la mer et du maquereau à Trouville-sur-mer. Avec le " Village Fête de la mer " sur le parking face à la mairie et côté quai, des animations pour les enfants, stand de présentation des associations, jeux en bois, animation de matelage, présentation d'un sloop coquillier " le François Monique " ou encore une exposition proposée par " Les Amis du musée ".

Orne

La 27e édition de la fête des potiers se tient samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 à Moulins-la-Marche. 54 potiers céramistes de toutes les régions françaises viennent vous montrer leur savoir-faire. Les décors de leur émaillage font référence à une page historique du Moyen Age : la conquête normande du sud de l'Italie et de la Sicile. Nombreuses animations. Ateliers adultes et enfants.

Eure

Caséo à Louviers devient le lieu immanquable pour profiter des beaux jours ! Structures gonflables, animations, stage de natation au tarif d'une entrée aquatique.

Seine-Maritime

Le " cheva' " comme on dit dans le pays de Caux est à l'honneur tout l'été en Seine-Maritime. Dans le Bois de l'Épinay à Forges-les-Eaux d'abord, samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 pour la Fête du Cheval (concours hippiques, marché, concert, animations enfants).