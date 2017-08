Décès de l'historien et académicien Max Gallo

Le 19 juillet 2017 à 19:25

L'historien et académicien Max Gallo, auteur de plus d'une centaine d'ouvrages dont le roman "La baie des anges" et sa saga biographique sur le général de Gaulle, est mort à l'âge de 85 ans, a-t-on appris mercredi auprès de sa maison d'édition, XO Éditions.