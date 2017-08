Teddy Riner et l'équipe de France de judo se mettent au vert à Houlgate

L'équipe de France de judo est à Houlgate (Calvados), au Centre sportif de Normandie, jusqu'au jeudi 27 juillet 2017. Elle prépare les championnats du monde qui auront lieu du 28 août au 3 septembre à Budapest.

Dans le gymnase du Centre sportif de Normandie à Houlgate (Calvados), des bruits sourds de chutes résonnent en ce mercredi 19 juillet 2017. Rien de grave, il s'agit simplement de l'équipe de France de judo qui se prépare pour les championnats du monde qui auront lieu fin août à Budapest.

Affronter les futurs adversaires

Teddy Riner, Axel Clerget, Cyrille Maret… Les champions français sont venus se mettre au vert, comme ils le font traditionnellement. Cette année, ils ont été rejoints par des judokas internationaux, leurs futurs adversaires pour les championnats du monde.

"On se combat gentiment, on ne dévoile pas tout non plus, explique Teddy Riner, double champion olympique. C'est là toute la difficulté. On en garde beaucoup sous le coude pour le jour J"

Le centre d'Houlgate, Teddy Riner le connaît bien. "Je viens en Normandie depuis que j'ai 15 ans je crois. C'est un beau cadre, les préparations c'est fait pour dépayser. On est vraiment qu'entre nous, on pense vraiment à atteindre un niveau meilleur pour chercher des médailles le jour J".

Une préparation agréable

Sur le bord du tatami, Axel Clerget, vice-champion d'Europe dans la catégorie des -90 kilos, est lui aussi heureux de retrouver la Normandie. "Normalement on s'entraîne à l'INSEP en région parisienne. On a tout ce qu'il nous faut ici, on est allé faire du vélo sur les belles côtes normandes, courir sur la plage. On est au grand air, c'est plus agréable".

L'équipe de France continue sa préparation au Centre sportif de Normandie jusqu'au 27 juillet.