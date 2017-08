Musée de Tatihou : les peintures sérieusement touchées, l'inventaire des dégâts en cours

Au lendemain de l'incendie qui a touché une partie de la réserve du musée de l'île de Tatihou (Manche), le conservateur et les équipes sont sur place pour évaluer les dégâts.

La foudre est vraisemblablement à l'origine de l'incendie dans les réserves du musée de Tatihou (Manche), mardi 18 juillet 2017. Le bâtiment touché, d'une surface de 150 m², est en forme de " L ". Une aile de 50 m² a été détruite en totalité, précise le Conseil départemental de la Manche qui gère le site. Une dizaine d'agents qui travaillent sur l'île sont revenus sur place pour aider à l'évacuation des oeuvres.

Un travail de préservation en cours

Car s'il n'y a pas eu de blessé, une partie du patrimoine a été impactée. Les collections de peinture ont été les plus sévèrement touchées par le feu. Par ailleurs, les collections archéologiques sous-marines et terrestres sont "partiellement sinistrées" et les collections d'ethnologie "ont été en grande partie évacuées". Un inventaire des oeuvres et une évaluation des dégâts sont en cours. "Un important travail de préservation des collections extraites des espaces sinistrés, débuté hier soir, se poursuit", ajoute le Département.

Au total, 51 pompiers des centres de Saint-Vaast-la-Hougue, Valognes, Saint-Pierre-Eglise, Bricquebec, Tourlaville, Montebourg et l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile ont été mobilisés. Pour les acheminer sur l'île à marée haute avec leur matériel, douze sauveteurs bénévoles de la SNSM ont été mis à contribution.

Le musée est ouvert

Le bâtiment du musée qui accueille le public, le jardin botanique de l'île, et la tour Vauban classée au patrimoine mondial de l'Unesco n'ont pas été touchés. Le musée a donc pu ouvrir ses portes normalement ce mercredi 19 juillet 2017. Les Traversées de Tatihou, du lundi 14 au samedi 26 août 2017, sont maintenues, ainsi que l'accueil de 1000 enfants et adolescents dans le cadre de l'opération "C'est mon patrimoine".

